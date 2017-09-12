Kilisliler Ünlü sanatçılar coştu

Karataş Nejat Uygur Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen programın sponsorluğunu Kilisli işadamı Coşkun Karabaşoğlu’nun yaptığı ve TV 79’ın katkı sunduğu Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın beraber gerçekleştirdiği Kilis şovun 3’üncü programı büyük ilgi gördü.

İki haftada bir gerçekleştirilen Kilis şov programına Kilisliler, yoğun ilgi gösterirken, ünlü türkücü Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın bu haftaki konuğu ise Ömür Gedik oldu. Yöresel türküler şarkıların söylendiği gecede, Kilisliler adeta coştu. Zaman zaman vatandaşlar yerlerinde duramayarak oyunlar oynadılar. Türkülere eşlik eden Kilisliler, geceye renk kattılar. TV 79 televizyonu tarafından canlı yayınlanan programda izleyicileri Türkiye ve dünyada ekrana kilitledi. Kilislilerin bir bölümü Nejat Uygur Amfi Tiyatro’da bir kısmı da ev ile iş yerlerinde ekrana kilitlendi.

Programda sanatçıların canlı performansı dikkat çekerken, sanatçıların söylediği yöreye özgür türküler şarkılar, Kilislileri zaman zaman izleyenleri hüzünlendirirken, zaman zamanda hareketli şarkılar ile coştu.