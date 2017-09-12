Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 09:35

Kilisliler Ünlü sanatçılar coştu

Kilis’te, vatandaşlar ünlü sanatçılar Mehmet Yakar, Hüseyin Fındık, Ömür Gedik ile coştu.

Kilisliler Ünlü sanatçılar coştu

12 Eylül 2017 09:35


Karataş Nejat Uygur Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen programın sponsorluğunu Kilisli işadamı Coşkun Karabaşoğlu’nun yaptığı ve TV 79’ın katkı sunduğu Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın beraber gerçekleştirdiği Kilis şovun 3’üncü programı büyük ilgi gördü.


İki haftada bir gerçekleştirilen Kilis şov programına Kilisliler, yoğun ilgi gösterirken, ünlü türkücü Mehmet Yakar ile Hüseyin Fındık’ın bu haftaki konuğu ise Ömür Gedik oldu. Yöresel türküler şarkıların söylendiği gecede, Kilisliler adeta coştu. Zaman zaman vatandaşlar yerlerinde duramayarak oyunlar oynadılar. Türkülere eşlik eden Kilisliler, geceye renk kattılar. TV 79 televizyonu tarafından canlı yayınlanan programda izleyicileri Türkiye ve dünyada ekrana kilitledi. Kilislilerin bir bölümü Nejat Uygur Amfi Tiyatro’da bir kısmı da ev ile iş yerlerinde ekrana kilitlendi.


Programda sanatçıların canlı performansı dikkat çekerken, sanatçıların söylediği yöreye özgür türküler şarkılar, Kilislileri zaman zaman izleyenleri hüzünlendirirken, zaman zamanda hareketli şarkılar ile coştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç