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25 Şubat 2018 15:03

Kilislilerden Mehmetçiğe destek

Kilisli vatandaşlar, Afrin operasyonuna destek vermek için kurban keserek, Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ettiler.

Kilislilerden Mehmetçiğe destek

25 Şubat 2018 15:03


Kilis merkeze bağlı Uzunlu köyünden bir grup vatandaş toplanarak, konvoy halinde İl Jandarma Komutanlığı’na geldi. Burada tekbirler getiren Uzunlu köylüleri, “Reis bizi Afrin’a götür” sloganları attıktan sonra beraberinde getirdikleri kurbanları, İl Jandarma Komutanlığı’nda yetkililerin huzurunda kestiler. Türk bayrakları ile slogan atarak jandarma binasına giren grup askeri yetkililer ile görüştükten ve kurban kesilmesinden sonra dağıldılar.


Vatandaşlar, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını, Afrin operasyonuna destek verdiklerini ifade ettiler.




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