Kilislilerin motosiklet sevdası

Kilis'te vatandaşların büyük bölümü motosiklet kullanırken, motosiklete aile boyu biniyorlar.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, tüm araçların içerisinde motosiklet sayısı yüzde 50 oranında. Vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyorlar. Bazı vatandaşlar motosiklete 4-5 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 4-5 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.