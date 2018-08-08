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08 Ağustos 2018 16:29

Kilis’te 111 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

Kilis’te, polis düzenlediği operasyonda 111 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kilis’te 111 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

08 Ağustos 2018 16:29


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçakçılığı yapan şahıslar ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, yürütülen Teknik Takip destekli çalışmalar neticesinde, 2 ayrı operasyonda 111 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.T. , M.T. , H.P. ve Ş.B. isimli şahısların ikametlerine ve işyerlerine eş zamanlı operasyon icra edilmiş, operasyon neticesinde şüpheliler ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ile fişekler ele geçirilerek adli işlemler yapılmak üzere emniyete getirildi.


Olayın şüphelileri emniyetteki işlemleri sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




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