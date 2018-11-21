Kilis'te 13 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te polis ekipleri iki iş yerine düzenlediği operasyonda 13 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından savcılıktan alınan arama kararı M.U ile Suriye uyruklu M.H.G'nin iş yerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 13 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi. M.U ile Suriye uyruklu M.H.G. hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.