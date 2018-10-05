Kilis'te 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası devam ediyor

Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalleri gezdiği sırada kendisinden bisiklet isteyen çocukları kırmayarak, Sağlık Bakanlığından temin edilen bisikletleri dağıtmaya başlamasıyla yoğun talep olması üzerine 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası devam ediyor.

7 Aralık Stadyumu'nda bisiklet dağıtımında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Seçimlerden önce bazı kişilerin bisiklet dağıtımının seçim yatırımı olduğunu söylediğini ancak kendilerinin bisiklet dağıtımına devam ettiklerini ifade etti.

Başkan Kara, 4 bin üzerinde bisiklet dağıttıklarını ifade ederek, “Geriye kalan 11 bin bisikleti de dağıtmaya devam edeceğiz. Biz gençlerimizin sağlıklı olmasını istiyoruz. Bir anne ve babanın çocuğunun sağlıklı olması ve okumasını ister, başka bir şey istemez. Bu bisikletleri dağıtmamızın nedeni çocuklarımız bisikletleri alsın, mahallelerde, bisiklet yolunda kullansın ve sağlıklı olsunlar. Çocuklarımız hastane yolu görmesinler. Doktor yüzü görmesinler, rabbim hastane ve doktor yüzü görmeden, uzun ömürlerini tamamlamayı nasip etsin, ikinci bir hadise ise anneyi babayı en çok sevindiren şey nedir. Senin kızın veya oğlun çok başarılı ve çalışkan demeleridir. Çocuklar, en ve babalarınızı en çok sevindirmenin yolu, öğretmeninizin veya karne aldığınız zaman bu çocuk başarılı çalışkan demesinden güzel bir şey yoktur. Biz diyoruz ki birincisi çocuklar ders çalışacaklar, ders çalışmayanların bisikletlerini geri alma yöntemine gidebiliriz. İkincisi günde bir iki saat düzün bir şekilde bisiklet kullanacaklar. Karnelerinde zayıf olmayacaklar. Teşekkür ve takdir alacaklar. Annesine, babasına, dedesine ve ninesine sigara için varsa, sigarayı bıraktıracaklar. Biz insanların sigaraya para harcama yerine kendi çocuklarına harcamasını istiyoruz. Onun için bisiklet kampanyası devam ediyor. Kim ne söylerse söylesin, kim ne yalan söylerse söylesin biz bisiklet dağıtmaya devam ediyoruz. 15 bin bisikleti, 15 bin Kilis'imizin güzel çocuklarına dağıtmaya devam edeceğiz. Kilis'te sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunacağız” diye konuştu.

Bisiklet dağıtımına Başkan Kara'ya Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu'da eşlik etti.