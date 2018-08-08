Kilis’te 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası

Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalleri gezdiği sırada kendisinden bisiklet isteyen çocukları kırmayarak Sağlık Bakanlığından temin edilen bisikletleri dağıtmaya başlamasıyla yoğun talep olması üzerine 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası başlattı. 7 Aralık Stadyumu’nda 200 çocuğa bisiklet dağıtımında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, seçimden önce verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade ederek, “Size söz verdiğimiz gibi bisiklet dağıtmaya devam ediyoruz. 3 şartımız var. Bunlardan bir tanesi, anneniz, babanız, nineniz, dedeniz ile evinizde sigara için varsa bunları bıraktırmanızdır. İkincisi gelecek karne döneminde zayıf istemiyoruz. Son olarak günde düzenli bir şekilde bir saat bisiklet sürmeniz. Ben geçmişte çocukluğumda bisikletim olmadı. Ben bisiklete binmeyi hayal bile edemiyordum. Ama bugün Rabbim nasip etti, 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. 15 bini ikiyle çarparsak 30 bin çocuğumuz bisiklete binmesini ve bisiklet ile buluşmasını sağlayacağız” dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise seçim döneminde, seçim için yatırım yaptırdığını iddia ettiklerini ifade ederek, “Oysa biz seçim için değil gelecek için yatırım yapıyoruz. Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza, gözümüzün nuru gibi bakıp geleceğimizi onların gözünde görüyorduk. Biz bunu söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Çocuklarımız sayesinde bu memleket daha ileriye gidecek. Biz çocuklarımızdan derslerini iyi çalışmalarını istiyoruz. Çevre temizliğine çok önem verin, çevre temizliğine ilk önce evlerinizden başlayın, sağlığa önem verin, babaları, dedeleri ne olur, şu sigara illetinden kurtarın, sigara iyi bir şey olsaydı bugün televizyonlarda sigaranın yol açtığı zararlar anlatılmazdı. Her çocuğumuz fahri bir doktor gibi evinde bu sigara illetinden kurtarmak için çaba sarf edin” diye konuştu.

Daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Cuma Özdemir, Kadir Çirtikoğlu çocuklar ile birlikte bisiklete binerek tur attılar.