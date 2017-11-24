Kilis’te 2 öğrenciden biri Suriyeli

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans salonunda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, AK Parti Kilis il başkanı İzzet Toprak, daire amir ve müdürleri ile öğreten ve öğrenciler katıldı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan yaptığı konuşmada, Kilis’te, 55 bin öğrencinin 23 binin Suriyeli olduğunu ifade ederek, “Yan yana aynı okulda Suriyeli kardeşlerimizle beraber okuyoruz. 6 yıldır geçici konaklama merkezlerinde eğitim alan çocuklar var. 23 bin öğrenci, bir ülkeye zorluklar altında gelmiş, bağrınıza basıyorsunuz, özene, sabırla, yni bir hayatın kapılarını açmaya çalışıyorsunuz. Bu gerçekten üzerinde hassasiyet ile durulması gereken, kafa yorulması gereken, bütün eğitim camiamızın, başarı hanesine yazılması gereken özverili bir çalışmadır” dedi.

Kilis Valisi Tekinarslan, 100 bin öğrencinin Fırat Kalkanı Harekatı sahasında okullaşmasının sağlandığını ifade ederek, “Bütün dünya bizim yaptıklarımıza hayret ediyor. Türkiye nasıl hızlı bir şekilde bunları yapabiliyor diye, başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Bunun nedeni öğretmenlerimizdir, çok planlanabilir, çok büyük paralarla yapılmadığını hepimiz biliyoruz. Ama bizim insanımız, bizim öğretmenimiz, hangi görevi verirsek verelim, bu benim işimi demeyerek vazifeye girer, mutlak suretle de başarır. Nerede ise iki öğrenciden birinin misafir öğrenci olduğu bir şehirde huzur içerisinde yaşıyor, eğitim yapıyorsak, buna bütün dünyanın şapka çıkarması, alkış tutması beklenir. Başka bir şey beklenmez” diye konuştu.