Kilis’te 200 kişilik iş için binlerce kişi İŞKUR’a müracaat ediyor

200 kişilik iş için binlerce kişi İŞKUR önünde uyun kuyruklar oluşturdu.

Kilis’te Milli Eğitim Bakanlığına ait okullarda geçici olarak 9 aylığına 200 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden kuyruğa giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, çevik kuvvet polisi geniş tedbirler aldı.

Önceki yıllarda yaşanan izdiham nedeniyle bu yıl Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü internet üzerinden de kayıt işlemi yapılması sistemini aktif hale getirmesine karşın geceden kuyruğa girdiler. İŞKUR’da çalışan tüm memurlar, işlemlerin hızlı yapılası ve kuyruğun eritilmesi için canla başladı çalıştı.

200 kişilik işçi alımına 4-5 bin kişinin başvurması bekleniyor

Çalışma ve İŞKUR Kilis İl Müdürü Nurettin Köksal, 2017-2018 yılı eğitim sezonunda okulların temizlik ihtiyaçları için 200 kişilik Toplum Yararına Program elaman almak için bugün kayıtlara başladıklarını ifade ederek, “Bugün başlayan kayıtlar, 18 Eylül Salı günü saat 17.00’de sona erecek. Tüm vatandaşlarımız internet üzerinden Salı günü saat gece 24.00’e kadar kayıtlarını yaptırabilirler. Kurumumuza gelerek kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Salı günü saat 17.00’e kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Müracaat edecek vatandaşlarımızın 35 yaş altındaki erkekleri, yönetmeliğimiz gereği almıyoruz. 35 yaş üzere erkekler, bayanlar, engelli, şehit yakını kardeşlerimiz her zaman öncelikli olan grubumuz. Alacağımız elamanlar okullarımızda Kilis merkez hemde Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçelerimizdeki okullarda görev yapacaklar. 9 aylık bir çalışma, 30 Haziran 2018 tarihinde çalışmaları sona erecek. Seçme sistemini şöyle yapacağız. Salı günü müracaatlar bittikten sonra 8 günlük emniyet soruşturması incelemesi yapılacak. Okullara alınacağı için sıkı tutacağız. 3 Etim tarihinde 7 Aralık Stadyumunda noter huzurunda çekiliş yapılacak. Herkesin huzurunda 200 kişi noter huzurunda, adaletli, şeffaf ve dürüst bir şekilde çekilişi yapılacak. 100 kişilik yedik bir liste oluşturacağız. Bunları da noter ile çekeceğiz. 4-5 bin kişi arasında bir müracaat olacağını tahmin ediyorum” dedi.