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04 Ocak 2017 10:33

Kilis’te 2017 yılı park bahçe yılı olacak

Kilis’te 2017 yılı park bahçe yılı olacak

04 Ocak 2017 10:33

Belediye Başkanı Hasan Kara, hedeflerinin Kilis’te yeşil alanları arttırarak, 2017 yılı park bahçe yılı olacağını söyledi.
Kilis Belediye Başkanı Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ile Park ve Bahçe Müdürlüğünden 2017 yılı içerisinde yapılacak, park ve bahçelerde yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Kara, “Park Bahçe ekibimizle bu yıl yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. İnşallah 2017 yılında Park Bahçe ekibimiz Kilis’i güzelleştirmek adına çalışmalarına büyük bir hızla devam edecektir. Kilis’te yeşil alanları arttırmak hedefimizle 2017 yılı park bahçe yılı olacaktır” dedi.



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