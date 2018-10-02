Kilis'te 23 bin motosiklet bulunuyor

Kilis'te, 45 bin 728 aracın bulunduğu kentte 23 bin motosikletin bulunduğu bildirildi.

Kilis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 45 bin 728 oldu. Bu araç sayısı ile Kilis, tüm iller içinde 66. sırada yer aldı. Kilis'teki araç sayısı bir ayda 87 adet arttı. Araç türleri incelendiğinde ise Kilis'te trafiğe kayıtlı toplam taşıtın yarısına yakınını motosiklet (yüzde 49,3) oluşturdu. Motosikleti, otomobil (yüzde 23,5) ve traktör (yüzde 13,6) takip etti.