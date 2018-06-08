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08 Haziran 2018 11:48

Kilis’te 23 bin Suriyeli öğrenci karne aldı

Kilis’te 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 23 bini Suriyeli 55 bin öğrenci karnelerini aldı.

Kilis’te 23 bin Suriyeli öğrenci karne aldı

08 Haziran 2018 11:48


Zeki Taşçı İlkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Kilis Vali Yardımcısı Murat Sarı ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz de katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz, 2017-2018 yılı eğitim döneminin sone erdiğini ifade ederek, “55 bin Türk ve Suriyeli öğrencimiz bugün karne alıyor. 3 aylık bir yaz dönemi var, çocuklarımızın bu dönemi çok iyi değerlendirmelerini istiyoruz” dedi.


Daha sonra çocuklara karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. Kilis’te 23 bini Suriyeli 55 bin öğrenci karne aldı.




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