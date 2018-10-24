Kilis'te 275 kişilik iş için 4 bin 581 kişi başvurdu

Kilis'te okullardaki 275 kişilik iş için 4 bin 581 kişi başvuru yapınca işe alınacaklar kura ile belirlendi.

Kilis'te Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik işleri için İşkur'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 8 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 275 kişinin işe alınacağı açıklandı. 4 bin 581 kişi işe girmek için başvuru yaptı. Çok sayıdaki başvuru nedeniyle noter huzurunda Beşevler Stadyumu'nda çekiliş yapıldı. Kura ile belirlenen 275 kişinin Kasım ayında göreve başlayacağı bildirildi.