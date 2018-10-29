Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlama törenlerine, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, daire amir ve müdürleri, askeri ve sivil erkan, adli ve idari yargı mensupları, vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Halk oyunları ekiplerinin halk oyunlarının gösterisinden sonra Halk Eğitim Merkezinde görevli öğretmenler tarafından bir konser verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı okundu. Daha sonra öğrencilerin şiir okumasına müteakip 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeler verildi. Resmi geçit töreninde yürüyen askerler vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Törende bir konuşma yapan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 95 yıl önceki ruh, heyecan ve inanç neyse bugün de aynı duygularla Cumhuriyetin varlığını bir kez daha kutluyor ve milletçe sonsuza kadar varlık yeminini ettiklerini ifade ederek, “ Ülkenin her karış toprağında olduğu gibi Kilis halkının da düşman işgaline geçit vermemiştir. Dün Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ilimize gelişinin 100. senesini andık. Kilisliler Ogün gösterdiği gözü peklik, vatanseverlik ve milletine karşı yönelmiş tehditlere karşı uyanıklık neyse bugünde, Cumhuriyetimizin teminatı inanç ve kararlılık aşkıdır. Aziz Türk milletinin her ferdi işçisi, çiftçisi, esnafı köylüsü, kadını, erkeği, yaşlısı, genci omuz omuza verdi ülkü birliği yaptı ve tarihin hiçbir devresinde esarete boyun eğmeyen Türk milletini 1. Dünya Savaşı'nın karanlık ufuklarından çıkarttı büyük önder Atatürk'ün liderliğinde taze, heyecanlı ve umut dolu bir cumhuriyetin temellerini hep birlikte attı.İnşallah sonsuza kadar bu cumhuriyeti gönül ve inanç birliği ve iman birliğiyle yaşatacağız” diye konuştu