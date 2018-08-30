Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

yıl dönümü Kilis’te kutlandı.

Sabah saat 09:15’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Garnizon ve 2’inci Hudut Tabur Komutanı Piyade Komando Yarbay Gazeli Peltek katıldı. Protokolün törene katılanların bayramını kutlamasının ardından kutlama programı Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, makamnda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tebrikleri kabulü ile devam etti. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Yüzbaşı Hüseyin Aydın, yaptığı konuşmada, yıl dönümü coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, “Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşından yenik çıkmasını fırsat bilen dönemin emperyalist güçleri, Mondros ve sevr anlaşmaları ile Türk milletinin Egemenlik ve bağımsızlığına göz dikmiş, Türk vatanını parçalayarak, topraklarımızı işgal etmeye hedeflemişlerdi. Ancak tarih boyunca onuruyla yaşamış canı pahasına olsa da değerlerinden ve ülküsünden ödün vermemiş Türk milleti, ‘Ben ezelden beri hür yaşadım, hangi, çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ mısralarında destanlaşan bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini hesaba katmamışlardı. Zor şartlar altında kazanılan birinci ve ikinci İnönü muhabereleri esnasında ordu ve milletin moral gücü en üst seviyeye çıkarmıştır. Eşsiz kumandan Mustafa Kemal’in ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz’ emri doğrultusunda yapılan Sakarya meydan muharebesi ile düşmanın taarruz gücü kırılmıştır” dedi.

Öğrencilerin şiir okuması ve Halk Oyunları ekiplerinin gösterisinden sonra resmi geçit töreni ile program sona erdi.