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22 Kasım 2017 18:01

Kilis’te 412 daireye yapı ruhsatı verildi

Kilis’te ilk dokuz ayda 412 daireye yapı ruhsatı verildiği bildirildi.

Kilis’te 412 daireye yapı ruhsatı verildi

22 Kasım 2017 18:01


TÜİK verilerine göre, 2017 yılının ilk dokuz ayında Kilis’te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 47 oldu. Kilis, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bakımından tüm iller içinde son sırada yer aldı. Bu binaların toplam yüz ölçümü 115 bin 211 metrekare iken toplam değeri 149 milyon 284 bin 107 TL oldu. Değer bakımından Kilis, tüm iller içinde 76. sırada yer aldı. Yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise 412 daire olurken, tüm iller içinde daire sayısı bakımından Kilis, 78. oldu. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde Kilis’te yapı kullanım izin belgesi verilen bina 29, daire ise 510 olurken, toplam değer 132 milyon 900 bin 650 TL oldu.




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