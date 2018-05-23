Kilis’te 50 liralık yardım izdihamı

Kilis’te iş adamı Abdurrahman Sinanoğlu tarafından kimlik fotokopisini getiren dar gelirli vatandaşlara 50 TL’lik gıda yardım kartı dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş, Sinanoğlu’nun otelinin önüne akın etti. Zaman zaman tartışan ve izdiham oluşturan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu kalabalık, kart almak için birbirleri ile yarıştı. Görevlilerin vatandaşları bir türlü sıraya koyamaması nedeniyle olay yerine polis çağrıldı. Abdurrahman Sinanoğlu’nun bin kişiye gıda yardım kartı dağıttığı öğrenildi.