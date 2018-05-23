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23 Mayıs 2018 13:55

Kilis’te 50 liralık yardım izdihamı

Kilis’te bir iş adamı tarafından 50 TL’lik gıda yardımı kartı dağıtılması nedeniyle oluşan izdiham, polisin devreye girmesiyle son buldu.

Kilis’te 50 liralık yardım izdihamı

23 Mayıs 2018 13:55


Kilis’te iş adamı Abdurrahman Sinanoğlu tarafından kimlik fotokopisini getiren dar gelirli vatandaşlara 50 TL’lik gıda yardım kartı dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş, Sinanoğlu’nun otelinin önüne akın etti. Zaman zaman tartışan ve izdiham oluşturan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu kalabalık, kart almak için birbirleri ile yarıştı. Görevlilerin vatandaşları bir türlü sıraya koyamaması nedeniyle olay yerine polis çağrıldı. Abdurrahman Sinanoğlu’nun bin kişiye gıda yardım kartı dağıttığı öğrenildi.




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