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27 Haziran 2018 10:26

Kilis’te 6 aylığına işe girecekler kura çekimleri yapıldı

Kilis’te, İŞKUR aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaat eden 7 bin 200 kişiden bin 500’ü için kura çekimine bugünde devam etti.

Kilis’te 6 aylığına işe girecekler kura çekimleri yapıldı

27 Haziran 2018 10:26


Kilis’te kamu kurum ve kuruluşlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere bin 500 kişi işe alınacağının açıklanmasından sonra 7 bin 200 işsiz işe girmek için başvurdu. Başvuruların yüksek olması nedeniyle iki gündür noter huzurunda çekilişler gerçekleştiriliyor. Beşevler Stadyumunda çekiliş gerçekleştirildi. Noter, yoğunluk nedeniyle kurum ve kuruluşlarda çalışacak işçilerin ayrı ayrı çekilişlerini yapılıyor. 6 aylık işe başvuranların hangi kurumu tercih edeceklerini ise daha önceden müracaat sırasında belirttikleri öğrenildi. İsmi çıkanların 2 temmuz tarihinde işe başlayacakları bildirildi.




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