Kilis'te 800 öğrenciye kaban dağıtıldı

Kilis Hicret Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından, "Ağlayan Yüzler Gülsün Bir Çocuk da Sen Giydir” kampanyası kapsamında 18 okulda eğitim gören 800 öğrenciye kaban dağıtıldı.

Hicret Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Osman Gezgin, Kilis merkezinde bulunan temel eğitime bağlı 18 okulda 500 erkek 300 kız olmak üzere toplamda 800 öğrenciye kaban yardımında bulunduklarını söyledi. Gezgin, "Vakfı ağlayan yüzler gülsün bir çocukta sen giydir kampanyası çerçevesinde bu yıl 20'inci dağıtımımızı yaptık” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, Hicret vakfı yöneticilerine eğitim öğretime yaptıkları bu anlamlı faaliyet için öğrencilerimiz adına teşekkür ederek memnuniyetini belirtti.