Kilis’te 82 kilometrelik köy yolu asfaltlanıyor

Milletvekili Polat, 2 ay önce İl Özel İdaresi tarafından 24 milyon 700 bin TL ile köy yollarının yapım ihalesinin yapıldığını ifade ederek, “Köy yollarımıza 82 kilometre sıcak karışım asfalt çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. Kilis merkeze bağlı köylerde, 27 kilometre, Musabeyli ilçesine bağlı köylerde 24 kilometre, Polateli ilçesine bağlı köylerde 16 kilometre Polateli ilçesine bağlı köylerde ise 15 kilometre sıcak karışım asfalt yapılacak. Asfalt dökümünü başlandı. İnşallah kısa süre içerisinde bozulan köy yollarını yapmış olacağız” dedi.