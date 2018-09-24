Kilis'te 9 aylık iş için işsizler uzun kuyruk oluşturdu

Kilis’te 9 aylık geçici iş için yüzlerce işsiz geceden sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu.
Kilis'te 9 aylık geçici iş için yüzlerce işsiz geceden sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu.
Kilis'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda temizlik işçisi ve özel güvenlik işinde 9 ay çalışacak 275 Temizlik işçisi, 70 özel güvenlik işi için işsizler üzerine geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Kayıtların 28 Tarihine tarihine kadar devam edeceği öğrenilirken, özel güvenlik görevlilerinin 2 Ekim tarihinde noter kurası çekileceği, özel güvenliklerin 15 Ekim tarihinde işe başlayacakları. Okullardaki temizlik görevlilerinin 22 Ekim tarihinde noter kurasıyla belirleneceği işe ise 1 Kasım tarihinde başlayacakları bildirildi.