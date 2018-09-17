İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'te Ahilik Haftası etkinlikleri

Kilis’te, ‘Ahilik Haftası’ nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kilis'te, ‘Ahilik Haftası' nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.


Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ‘Ahilik Haftası' etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, KESOB Başkanı Şevket Memiler, KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Arslan, tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunmasının ardından programın ilk günkü etkinlikleri sona erdi.


Etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.