Kilis'te Ahilik Haftası etkinlikleri

Kilis'te, ‘Ahilik Haftası' nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ‘Ahilik Haftası' etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, KESOB Başkanı Şevket Memiler, KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Arslan, tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunmasının ardından programın ilk günkü etkinlikleri sona erdi.

Etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi.