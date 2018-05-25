Kilis’te AK Parti seçim startını verdi

Cuma namazını Hacı Cümbüş Camii’nde kılan AK Parti’liler, Cumhuriyet Caddesi’nden yürüyüş yaparak, Cumhuriyet Meydanı’ndaki seçim koordinasyon merkezine geldi. Seçim koordinasyon merkezinin açılışı, AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili adayları; Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal tarafından yapıldı.

AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, 24 Haziran seçimlerinde 2 milletvekilini alacaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Hasan Kara ise seçim gününe kadar tüm AK Parti’lilerin gece gündüz demeden çalışmalarını istediklerini, güçlü bir Türkiye, güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü Kilis için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.