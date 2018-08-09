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09 Ağustos 2018 12:42

Kilis’te AK Parti’nin yeni il yönetim kurulu üyeleri belli oldu

AK Parti İl Başkanlığına Avukat Mehmet Murat Karataş’ın atanmasından sonra yeni il yönetim kurulu üyelerinin de ataması yapıldı.

Kilis’te AK Parti’nin yeni il yönetim kurulu üyeleri belli oldu

09 Ağustos 2018 12:42


AK Parti Kilis İl Başkanlığı’na geçen hafta Mehmet Murat Karataş AK Parti Genel Merkezi tarafından atanmıştı. Bugün itibariyle AK Parti yeni İl Yönetim kurulu üyelerinin ataması yapıldı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş’ın başkanlığında kurulan yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:


"Ercan Özaytaç, Mehmet Bulut, Osman Güngördü, Mahmut Çetin, Adnan Erdoğan, Mustafa Dağlı, Bilal Deli, Mehmet Rıdvan Dıyarbakırlı, Mehmet Oğuzhan Güleçoğlu, Mehmet Nur Korkmaz, Muhammet Fatih Bakkallar, Mehmet Özpolat, Baran Hidayet, Mehmet Kara, Hüseyin Kopan, Ali Köşeli, Bekir Kurtaran, Mehmet Ali Külekçi, Ali Pehlivan, Ayten Kara, Sevcan Serkan, Muhammet Sarıbaşoğlu, Timur Şenakıncı, Mehmet Tanrıaşıkı, Ahmet Murat Toprak, Paya Yaba, Ömer Faruk Yıldırım, Mehmet Savaş ve Hatice Seyitlioğlu.”




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