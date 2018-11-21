Kilis'te "Anılarla Suriyeli Göçü” konferansı

Dr. Muhammet Ruhat Yaşar tarafından Anılarla Suriyeli Göçü” konulu konferans verildi.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, Suriye'de göçün nasıl başladığı, çatışma öncesi siyasi, ekonomik ve sosyal yapının değişmesini Suriyeli göçmenlerin anılarından örnekler vererek anlattı. Yapılan mülakatların ardından ise Prof. Dr. Yaşar, Suriyeli insanların yaşanan iç savaş esnasındaki gündelik yaşam deneyimlerini aktaran bir sunum yaptı. Suriye'de yerlere çöp dökmekle başlayan sembolik direnişin duvarlara yazı yazılmasıyla tırmandığını belirten Yaşar, "Suriye'de duvara yazı yazmak, yapılabilecek en şiddetli toplumsal eylemdi. İnsanlar bırakın duvara yazı yazmayı kendi evlerinde bile mevcut durumla ilgili konuşmaktan korkarlardı" dedi.

Türkiye'de mülteci sayısının 3,6 milyon olduğunu ifade eden Yaşar, Suriye'den gelen mültecilerin ilk durak yerinin Türkiye olmadığını, yaşanılan süreçte önce Suriye içerisinde il il göç ettiklerini, en son başka bir ülkeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Konferansın ardından soruları yanıtlayan Yaşar, hiç kimsenin başka bir ülkeye keyfi, sebepsiz yere göç etmeyeceğini, Suriye'de yaşanan göçün insanlık ailesi için büyük bir dram ve trajedi taşıdığını kaydetti.