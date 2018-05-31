Kilis’te araçların yarısı motosiklet

Kilis’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2017 yılsonu itibarıyla 44 bin 826 oldu. Bu araç sayısı ile Kilis, tüm iller içinde 68. sırada yer aldı. Kilis’teki araç sayısı bir yıl içinde 2 bin 269 adet artarak 2016 yılında 42 bin 557 iken 2017’de 44 bin 826 oldu.

Nisan ayı sonu itibariyle ise Kilis’teki araç sayısı 45 bin 258’e ulaştı. 2018 yılı ilk dört ayda trafiğe 432 araç daha eklenmiş oldu. Araç türleri incelendiğinde ise Kilis’te trafiğe kayıtlı toplam taşıtın yaklaşık yarısı olan yüzde 48.9’unu motosiklet oluşturdu. Motosikleti,yüzde 23.9 ile otomobil, yüzde 13.6 ile de traktör takip etti.