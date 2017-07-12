Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 14:33

Kilis’te aşırı soğuklar ve kuraklık zeytini vurdu

Kilis’in Önde gelen zeytin Üreticilerinden Şerif Mercimek, bölgelenin aşırı soğuklar ve kuraklık zeytin ağaçlarında çiçek açımına zarar verdiğini söyledi.

Kilis’te aşırı soğuklar ve kuraklık zeytini vurdu

12 Temmuz 2017 14:33


Mercimek, Bu yıl etkili olan aşırı soğuklar ve geçen yıllardaki kuraklığın etkisi bölgedeki zeytin Ağaçlarına zarar verdiğini, zeytin üreticisinin perişan ettiğini belirterek, “ Bölgemizde Siyah altın olarak tabir edilen zeytin, bu yıl çiftçiye kazandırmayacak. Sağlıklı bir yaşam için sofraların vazgeçilmezi zeytini yetiştiren çiftçiler, geçen yıl bölgemizde yok yılı olması dolayısıyla zeytin yok denecek kadar azdı. Bu yıl bölgemizde zeytin ağaçlarının tutma yılı yani var yılıydı ama çiçeklenme dönemindeki aşırı soğuklar ve geçen yıllardaki kuraklığın da etkisiyle bölgemizdeki zeytin ağaçlarına zarar vererek, ağaçların çiçek açmamasına neden olmuş. Zeytin üreticilerimiz perişan olmuştur . Zeytin ağaçların da zeytinin olmaması, fiyatları da etkilemiş 13-15 lira arasında değişen zeytin yağı fiyatları 15-20 lira aralığına yükseldi” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:16
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!