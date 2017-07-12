Kilis’te aşırı soğuklar ve kuraklık zeytini vurdu

Mercimek, Bu yıl etkili olan aşırı soğuklar ve geçen yıllardaki kuraklığın etkisi bölgedeki zeytin Ağaçlarına zarar verdiğini, zeytin üreticisinin perişan ettiğini belirterek, “ Bölgemizde Siyah altın olarak tabir edilen zeytin, bu yıl çiftçiye kazandırmayacak. Sağlıklı bir yaşam için sofraların vazgeçilmezi zeytini yetiştiren çiftçiler, geçen yıl bölgemizde yok yılı olması dolayısıyla zeytin yok denecek kadar azdı. Bu yıl bölgemizde zeytin ağaçlarının tutma yılı yani var yılıydı ama çiçeklenme dönemindeki aşırı soğuklar ve geçen yıllardaki kuraklığın da etkisiyle bölgemizdeki zeytin ağaçlarına zarar vererek, ağaçların çiçek açmamasına neden olmuş. Zeytin üreticilerimiz perişan olmuştur . Zeytin ağaçların da zeytinin olmaması, fiyatları da etkilemiş 13-15 lira arasında değişen zeytin yağı fiyatları 15-20 lira aralığına yükseldi” dedi.