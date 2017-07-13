Kilis-Gaziantep karayolu 15’inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesine 2 kilometre mesafedeki geçici konteyner kentte kalan askerlerin barındığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle askerlere ait mühimmatlar patlamaya başladı. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulan, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor. Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor.