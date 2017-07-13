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13 Temmuz 2017 06:13

Kilis’te, askerlerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı, mühimmatlar patlıyor

Kilis’te, askerlerin kaldığı üst bölgesinde bilinmeyen bir nedenle konteynerlerde çıkan yangın nedeniyle mühimmatlar patladı.

Kilis’te, askerlerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı, mühimmatlar patlıyor

13 Temmuz 2017 06:13


Kilis-Gaziantep karayolu 15’inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesine 2 kilometre mesafedeki geçici konteyner kentte kalan askerlerin barındığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle askerlere ait mühimmatlar patlamaya başladı. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulan, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor. Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor.




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