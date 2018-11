Kilis'te Ata sporu okçuluk

Kilis Belediyesi tarafından ilk olarak düzenlediği "Geleneksel Okçuluk" kursunun ilk gününde kurs gören öğrencilerini Belediye Başkanı Hasan Kara ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Son zamanlarda okçuluk oldukça popüler olan bir spor haline gelen geldiğini ifade ederek, “ Yeniden toplumumuza kazandırılan ve birlikte tekrar gün yüzüne çıkartılan okçuluğumuzun tarihi oldukça eski dönemlere hatta ve hatta Osmanlı öncesine de dayanmaktadır. Ok ve yay, tarih öncesi devirlerden beri savaş aleti olarak kullanılmış ve pek çok toplum tarafından gücün sembolü olarak görülmüştür. Türkler için sınırları korumanın ve hayatta kalmanın yolu, küçük yaşta başlayan sağlam bir askeri eğitim ve terbiyeden geçerdi. Çocukların daha küçük yaştan itibaren koyuna binerek ok ve yay ile hayvan avlamaları da bunun en belirgin göstergelerinden birisidir. Buna ilaveten Türklerin her daim savaşa hazır olması ‘ordu-millet', ‘ordu-devlet' anlayışını oluşturmuştur.Ok ve yayın sağladığı üstünlükle birçok bozkır kavmi geniş topraklara yayılmış ve buralarda uzun yıllar hakimiyet kurmuşlardır. Ok ve yayın bir hakimiyet sembolü olarak telakki edilmesi Selçuklularda da devam etmiş, çoğunlukla sikkelerde ve fetihnamelerde kullanılmıştır. Türk Okçuluğu Selçuklular devrinde her ne kadar pek çok açıdan gelişme gösterse de altın çağını mirasını tevarüs eden Osmanlılar ile birlikte yaşamıştır. Gerek menzil okçuluğu gerekse kurumları bu durumun en önemli göstergesi olmuştur” diye konuştu.

Başkan Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Cuma Özdemir, Kadir Çirtikoğlu ve belediye birim müdürleriyle birlikte okçuluk kursuna gelen öğrencileri ziyaret etikten sonra beraber ok attılar.