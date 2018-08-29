Kilis’te baraj kurudu, su sıkıntısı başladı

Belediye tarafından kent merkezine 3 günde bir su verilirken, çeşmelere akın eden vatandaşlar kaplarını doldurmak için yarışıyor.

Kilis’te 3 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı baş gösterdi. Kente içme suyu sağlayan Seve Barajı’nda suyun bitmesi nedeniyle diğer kaynaklar verimli olarak kullanılmasına rağmen kente 3 günde bir su verilmeye başlandı. Su ihtiyacını karşılamak isteyen Kilisli vatandaşlar çeşmelere akın ederek, kaplarına su doldurmaya başladı. Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran kentte yetkililer suyun israf edilmemesi çağrısı yapıyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Seve Barajı’nda düzenlediği basın toplantısında, Kilis’te gerek yoğun nüfus artışı gerekse 3 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı oluştuğunu ifade ederek, “Bugün itibariyle içme suyunu sağladığımız seve barajında su kalmamış durumda. Çok az bir su var oda dip suyu, tahminim buradan 2-3 günlük suyumuz kalmış durumdadır. Kilis şuanda ciddi bir susuzluk problemi ile karşı karşıya, fakat bir bir yıl öncesinden bunu gördük. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Almaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir taraftan Afrin barajının devreye alınması için ihalesi yapıldı. Şu an yüzde 83 fiziki seviyeye geldi. Bir taraftan ishale hattının ihalesi yapıldı. Hızlı bir şekilde başlanacak, bu nedene sonu itibariyle Kilis’in 2050 yılına kadar karşılayacak Afrin barajı su tutmaya başlayacak. Bu aşamada bizim geçici tedbirler almamız gerekiyor. 50’ye yakın kuyuya sondaj vurduk. Bu kuyulardan 9 tanesinde verimli su çıktı. Biz bunları bayramdan önce bağlayacaktık, dolardaki hızlı yükselişten, pompalara fiyat verilmemesi, sipariş alınmaması, boru fiyatındaki değişiklikten dolayı sıkıntılar yaşadık" dedi.

Başkan Kara şunları kaydetti:

"9 kuyumuzun devreye girmesiyle birlikte 15-20 Eylül tarihi itibariyle devreye almayı planlıyoruz. Seve Barajı’ndan aldığımız suyun yarıdan fazlasını kuyulardan almış olacağız. Kilis’in günlük 30 bin ile 32 bin ton suya ihtiyacımız var. 7 bin tonunu yeni yapan ve Narlıca’dan alıyoruz. 15 bin tonu da kuyulardan aldığımız zaman 22 bin ton suyumuz olacak. Bu da Kilis’in su ihtiyacının 5’de 4’ünü karşılamış olacak. Mevcut su kapasitemizi 3’e böldük. Depoları doldurup vermediğimiz sürece, su bazı yerlere gidiyor, bazı yerlere gitmiyor. Böldüğümüz bölgelerin tamamına su verelim diye 3 günde bir su vereceğiz. Su kesintisi 15-20 Eylül tarihine kadar böyle devam edecek” diye konuştu.

Kilisli vatandaşlar ise su probleminin had sefaya ulaştığını söyleyerek yetkililerin su sorununu çözmelerini istedi.