Kilis’te bir garip hırsızlık olayı

Hırsızlık olayı Ekrem Çetin Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerindeki ADD Kilis Şubesi’nin bulunduğu binada meydana geldi. Kapıyı açarak giren hırsızlar, sandalyeler, masalar, televizyon, Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çay semaverini çaldı. Üyelik formları ile üyelerin kimlik fotokopilerine yakan hırsızlar, raflardaki bazı dosyalar ile bir kaç sandalyeye dokunmadı. Hırsızların, elektrik kablolarını dahi yerinden söküp götürdükleri belirlendi.

Hırsızlık olayı ADD Kilis Şubesi Başkanı Mehtap Okatan’nın dernek binasına bir gün sonra yapılacak toplantı için geldiğinde fark edildi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.