Kilis'te cinayet

Kilis'te çay ocağı işleten iki kişi arasında yaşanan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tekye Mahallesi Paşa Hamamı Sokak'ta bulunan Altınbaş Pasajı'nda yaşandı. Aralarında daha önceden sorun olduğu iddia edilen çaycı İbrahim Karadaş (39) ile aynı pasajda çay ocağı işleten Ziya Bayramoğlu arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Ziya Bayramoğlu silahla ateş ederek İbrahim Karadaş'ı yaraladı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karadaş yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ziya Bayramoğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.