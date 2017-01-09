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09 Ocak 2017 17:30

Kilis’te cinsel içerikli hap ele geçirildi

Kilis’te cinsel içerikli hap ele geçirildi

09 Ocak 2017 17:30

Kilis’te, bir Suriyeli’ye ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramada, 2 bin 110 adet cinsel içerikli hap, 85 cinsel içerikli jel ve 54 bin 163 adet tıbbı ilaç ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından savcılıktan alınan arama kararı gereği Suriyeli M.H isimli şahsa ait iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada toplam 22 bin 110 adet cinsel içerikli hap, 85 cinsel içerikli jel ve 54 bin 163 adet tıbbı ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili Suriyeli M.H isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.



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