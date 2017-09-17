Kilis’te Çocuk Festivali düzenlendi

7 Aralık Stadyumu’nda gerçekleştirilen festivale Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Vali Yardımcısı ve Polateli Kaymakamı Bayram Türker, Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Kurdeleyi protokol ve çocuklar kesti

Festivalin açılışı ise protokol üyeleri ve çocukların birlikte kestiği kurdele ile yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı konuşmada, herkesin eğlenmeye moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Çocukların çok daha fazla ihtiyacı var. Kilis’teki anne ve babaların çok daha fazla ihtiyacı var. Geçen yıl yaşadığımız sendromdan dolayı, ciddi bir şekilde morallerimiz bozulmuştu. Moral ve motivasyon ihtiyacımız vardı. Özellikle Suriyeli misafirlerimizin de ihtiyacı vardı, Kilis halkı adına gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir festival düzenlendi. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı aileleri ile birlikte görüyoruz” dedi.

Milletvekili Dülger ise böyle bir festivalde olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Hiçbirimiz çocuk olmadan buraya gelmedik. Hepimizin bir hatırası var, hepimizin söyleyeceği şeyler var. Neyi yaşamak istediğinizde çocukluğumuzu yaşamak isteriz. Ömrümüze ömür katılacak olsa çocukluğumuzu yeniden yaşamak isteriz” dedi.

Daha sonra çocukların çeşitli şarkılar söyleyerek renk kattığı festivalde, Kilis katmeri ile Kilis kara üzümü hakkında şarkı söylendi. Çocuklar kendi aralarında sandalyeye oturma yarışması, kaşıkla yumurta taşıma yarışması, çuvalla sıçrama yarışması ile halat çekme yarışması düzenledi.

Programın sonunda protokol üyelerinin de kendi aralarında halat çekme yarışmasına eşlik etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.