Kilis’te çocuklar bayrama bisiklet sevinciyle giriyor

Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalleri gezdiği sırada kendisinden bisiklet isteyen çocukları kırmayarak, Sağlık Bakanlığından temin edilen bisikletleri dağıtmaya başlamasıyla yoğun talep olması üzerine 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası devam ediyor. 7 Aralık Stadyumu’nda 150 çocuğa bisiklet dağıtımında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, seçimden önce verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade ederek, “Biz bisiklet kampanyası başlattığımızda çok dedikodu ettiler. Şimdi bugünkü dağıtımları paylaştığımız zaman hemen soracaklar bizimkiler ne zaman dağıtılacak diye, sabreden derviş muradına ermiş, koruk sabırla üzüm olur. Süzümüzün arkadaşındayız, 15 bin eve 15 bisiklet veriyoruz. Vereceğiz, vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise seçim döneminde, seçim için yatırım yaptırdığını iddia ettiklerini ifade ederek, “Bisikletleri dağıtmaya devam edeceğiz. Kilis’te bir söz var, ‘Aşa dökülen yağ arıya gitmez’ Çocuğu, insana yapılan hiçbir şey ne kul katında nede Allah katında boşa gitmez. Biz geleceğimize yatırım yapıyoruz. Bunlara yaparken, Allahtan, milletten, devletten güç alıyoruz" şeklinde konuştu.

Küresel saldırılar

türkiye üzerindeki küresel saldırılara da dikkat çeken Dülgen, "Memleketin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak isteyenler, dün bizi dize getiremeyenler, bugün başka şekilde dize getirmeye çalışıyorlar. Dış güçler, yanı başımızda Afrin’de kürt koridoru, yine bir başta tarafta PKK koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ koridoru oluşturup bizi zora sokmak istediler. Ama biz Cumhurbaşkanımızın sayesinde bunların tamamını boşa çıkardık" diye konuştu.

Daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Kadir Çirtikoğlu çocuklar ile birlikte bisiklete binerek tur attı.