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31 Mayıs 2018 13:15

Kilis’te destekleme başvuruları devam ediyor

Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, 2018 yılı İyi Tarım Uygulamaları destekleme başvuruları devam ettiğini söyledi.

Kilis’te destekleme başvuruları devam ediyor

31 Mayıs 2018 13:15


Genel Sekreter Ümit Deli, İyi Tarım Uygulamaları destekleme başvuruların devam ettiğini belirterek, başvuru işlemlerinin ise tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler olduğunu kaydetti. Deli, "İyi Tarım Uygulamalarında amaç insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim yapılması, doğal kaynakların korunması, yüksek verimli, tarımda izlenebilirlilik ve sürdürebilirlilik ile gıda güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda İyi Tarım Uygulamaları Danışmanlık Hizmetleri Kilis Ziraat Odası Başkanlığımızca yapılmaya başlanmıştır. Dekar Başına 40 TL İyi Tarım Uygulaması Desteklemesinden faydalanmak isteyen Çiftçilerimizin, Bilgilendirme, Teknik Destek ve Gerekli İşlemler için 8 Haziran tarihi mesai bitiminden önce Ziraat odamıza başvurmaları gerekmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından bütün destekleme ödemelerine ilaveten İyi Tarım Uygulamalarına dahil olan üreticilerimize dekar başına 40 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. İyi Tarım üretimi demek, sertifikalı ve güvenilir üretim demektir. Tüketicilerimizin güvenilir gıda için ’İyi Tarım Logolu’ ürünleri tercih etmelerini önermekteyiz” diye konuştu.




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