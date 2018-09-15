Kilis'te ekmeğe zam yapıldı

Kilis’te.
Kilis'te. un fiyatlarındaki yükselişe daha fazla dayanamayan Kilisli fırıncılar ekmeğe zam yaparken, pide ekmeğin kilosu 3.5 TL'den 5 TL'ye yükseldi.
Kilis'te, pide ekmeğin kilogram fiyatı 5 TL'ye çıkarken, 150 gram tırnak pidenin tanesi ise 75 kuruştan satılmaya başlandı. Kilis Fırıncılar Odası Başkanlığının 11 Eylül 2018 tarihli zam kararı Kilis'teki fırıncılara tebliğ edilirken, yeni zamlı listeler fırınlarda zam uygulanmaya başlandı.
Lahmacun pişirmenin tanesi de 80 kuruş olarak belirlendi.