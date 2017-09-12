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12 Eylül 2017 10:37

Kilis’te elektrikli bisikletlerin karıştığı kazalarda artış

Kilis’te, bisiklet ile elektrikli bisikletlerin karıştığı kazalarda artış yaşanıyor.

Kilis’te elektrikli bisikletlerin karıştığı kazalarda artış

12 Eylül 2017 10:37


Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, ortalama günde 7-10 arası bisiklet, elektrikli bisiklet, çocukların kullandığı bisiklet, elektrikli bisikletler ve motosikletlerin karıştığı kazalar meydana geliyor. Yaramalı ve ölümlü kazaların artması üzerine trafik ekipleri tedbirlerini attırdı. Sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ kavşağında bisikletin devrilmesi sonucu iki çocuk yaralandı.


Yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.




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