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26 Haziran 2018 16:47

Kilis’te en çok yerli film izlendi

Kilis’te 2017 yılında 50 bin seyirci sineme izlerken, an çok yerli filim tercih edildi.

Kilis’te en çok yerli film izlendi

26 Haziran 2018 16:47


Kilis’te 2017 yılında toplam sinema salonu sayısı 4 olurken toplam koltuk sayısı 256 oldu. 4 sinema salonunda bir yıl boyunca 38 yerli ve 28 yabancı film olmak üzere toplam 66 film gösterildi. 49 bin 682 sinema izleyicisinden 39 bin 596’sı yüzde (79,7) yerli film izlerken 10 bin kişi yabancı film seyircisi oldu. 2016 yılına göre 2017 yılında Kilis’te gösterilen film sayısı da, sinema seyircisi sayısı da arttı.


Kilis’te 600 çocuk tiyatro izledi


2016-2017 sezonunda Kilis’te 2 salonda 11 tiyatro eseri oynandı. 11 eser için 15 gösteri yapıldı. Gösterileri, sezon boyunca 6 bin 40 seyirci izledi. Eserlerin 2’si çocuk eseri olarak gösteri yaptı ve 600 çocuk gösteriyi izledi. Kilis’te bir önceki döneme göre oynanan eser, gösteri ve seyirci sayısı arttı.




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