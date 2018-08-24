Kilis’te Esat Kabaklı konseri

ve ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın 2. yıldönümü nedeniyle Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı tarafından bir konser verildi.

Kilis Valiliği ile Kilis Belediyesi tarafından Mercidabık Zaferi’nin 502. ve ile Fırat Kalkanı Harekatı’nın 2. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde ünlü ses sanatçısı Esat Kabaklı bir konser verdi. Ünlü ses sanatçısı Esat Kabaklı, birbirinden güzel söylediği türküler ile büyük alkış aldığı gecede sanatçıya çiçek takdim edildi.

Etkinliğe Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, daire amir ve müdürleri katıldı.