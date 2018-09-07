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07 Eylül 2018 12:16

Kilis’te ev yangını: 1 yaralı

Kilis’te Suriyelilerin yaşadığı evde yangın çıktı.

Kilis’te ev yangını: 1 yaralı

07 Eylül 2018 12:16

Yangını söndürmeye çalışan bir Suriyeli elinden yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Suriyeli Muhammed Semir El Neccar’ın Tekye Mahallesi Abdurrahman Efendi Sokak’ta yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına evde bulunan Mustafa El Naccar müdahale ederken elinden yaralandı. Olay yerine gelen Kilis İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Mustafa El Naccar ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Naccar, elinden yaralanmasına ve uyarılara rağmen yanan eve gitmek istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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