Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 13:50

Kilis’te “Evde Bakım Hizmetleri ve Belediye Soframızda” projeleri devam ediliyor

Kilis Belediyesi tarafından Evde Bakım Hizmetleri ve Belediye Soframızda” projeleri devam ediyor.

Kilis’te “Evde Bakım Hizmetleri ve Belediye Soframızda” projeleri devam ediliyor

16 Haziran 2017 13:50


Kilis Belediye Başkanı Hasan KAra’nın talimatı ile Meslek Edindirme Merkezleri personeli tarafından yürütülen “Evde Bakım Hizmetleri ve Belediye Soframızda” projeleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla birleştirilerek yalnız yaşayan yaşlılarımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Evde Bakım Projesi kapsamında Belediye konaklarında çalışan görevliler, yalnız yaşayan, bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızı yapılan alan taramalarıyla tek tek tespit ederek, düzenli aralıklarla evlerini ziyaret edip ev temizliği ve kişisel temizliğini yapıp, büyüklerimizin evlat sıcaklığıyla yanlarında oluyor. Yaklaşan Bayram nedeni ile projeye ayrıca Kilis’in bayramlarda geleneklerinden biri olan Gerebiç’te eklenerek hem bayram temizlikleri yapılıyor hem de bayramda ikram edecekleri Gerebiç hazırlanıyor.


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, “Biz bu ziyaretleri ihtiyaçlarını gidermek, ev ve kişisel bakımlarını karşılamak için gerçekleştirdik ama yaklaşan bayram nedeni ile iki projeyi birleştirerek her zaman olduğu gibi bayramda da yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Yaşlılık herkese, her yaştan insana göre farklı anlamlar taşır. Toplumumuzun en önemli kişileri yaşlılardır. Onlar geçmişe ışık tutar, tecrübeleriyle bizleri aydınlatır. Geçmişi anlatan ve bizlere aktaran yine yaşlılardır. Ramazan ayı süresince personellerimiz dönüşümlü olarak iftar sofralarında yanlarında oldu, çoğu zaman değerli eşim Av. Gülsen Kara’ da onlara eşlik ederek İftarını beraber yapıp, yaşlılarımızı alıp Cumhuriyet Meydanında ki etkinliklere getirdi. Biz bunu her yaşlıya saygı duyulmalı ve hayatla ilişkilerinin kopmaması gerektiğine inandığımız için yaptık. Bu yaşlılara bizim borcumuzdur” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!