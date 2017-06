Kilis Belediye Başkanı Hasan KAra’nın talimatı ile Meslek Edindirme Merkezleri personeli tarafından yürütülen “Evde Bakım Hizmetleri ve Belediye Soframızda” projeleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla birleştirilerek yalnız yaşayan yaşlılarımıza hizmet sunmaya devam ediyor. Evde Bakım Projesi kapsamında Belediye konaklarında çalışan görevliler, yalnız yaşayan, bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızı yapılan alan taramalarıyla tek tek tespit ederek, düzenli aralıklarla evlerini ziyaret edip ev temizliği ve kişisel temizliğini yapıp, büyüklerimizin evlat sıcaklığıyla yanlarında oluyor. Yaklaşan Bayram nedeni ile projeye ayrıca Kilis’in bayramlarda geleneklerinden biri olan Gerebiç’te eklenerek hem bayram temizlikleri yapılıyor hem de bayramda ikram edecekleri Gerebiç hazırlanıyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, “Biz bu ziyaretleri ihtiyaçlarını gidermek, ev ve kişisel bakımlarını karşılamak için gerçekleştirdik ama yaklaşan bayram nedeni ile iki projeyi birleştirerek her zaman olduğu gibi bayramda da yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Yaşlılık herkese, her yaştan insana göre farklı anlamlar taşır. Toplumumuzun en önemli kişileri yaşlılardır. Onlar geçmişe ışık tutar, tecrübeleriyle bizleri aydınlatır. Geçmişi anlatan ve bizlere aktaran yine yaşlılardır. Ramazan ayı süresince personellerimiz dönüşümlü olarak iftar sofralarında yanlarında oldu, çoğu zaman değerli eşim Av. Gülsen Kara’ da onlara eşlik ederek İftarını beraber yapıp, yaşlılarımızı alıp Cumhuriyet Meydanında ki etkinliklere getirdi. Biz bunu her yaşlıya saygı duyulmalı ve hayatla ilişkilerinin kopmaması gerektiğine inandığımız için yaptık. Bu yaşlılara bizim borcumuzdur” dedi.