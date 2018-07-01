Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 22:14

Kilis’te gölette 3 kişi boğuldu

Kilis’te, sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti.

Kilis’te gölette 3 kişi boğuldu

01 Temmuz 2018 22:14


Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti’ne serinlenmek için giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpınmaya başladı. Kız çocuklarının suda çırpındığını gören Türk vatandaşı M.K. (58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu. Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ile dalgıçlar tarafından 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı. Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç