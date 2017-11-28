Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 14:28

Kilis’te gümrük kaçağı ilaç ve telefon operasyonu

Kilis’te bir araçta yapılan aramada 68 bin 700 cinsel uyarıcı hap, 10 bin 800 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ile 37 adet cep telefonu ile bu cep telefonlarına ait aksesuarlar ele geçirildi.

Kilis’te gümrük kaçağı ilaç ve telefon operasyonu

28 Kasım 2017 14:28


Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi Küme Evleri mevkiinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Z.A. idaresindeki araçta arama yaptı. Folyo kağıtlara sarılı vaziyette koliler görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yazılı arama kararına istinaden yapılan aramada toplamda 68 bin 700 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, 10 bin 800 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ve 37 adet cep telefonu ile bu cep telefonlarına ait aksesuarlar ele geçirildi.


Ele geçirilen ilaçlar İl Sağlık Müdürlüğü’ne, gümrük kaçağı kaçak cep telefonları ise Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili Suriyeli Z.A. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Açık
    17°C
  • Cumartesi
    Açık
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç