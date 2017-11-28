Kilis’te gümrük kaçağı ilaç ve telefon operasyonu

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesi Küme Evleri mevkiinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Z.A. idaresindeki araçta arama yaptı. Folyo kağıtlara sarılı vaziyette koliler görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yazılı arama kararına istinaden yapılan aramada toplamda 68 bin 700 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap, 10 bin 800 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ve 37 adet cep telefonu ile bu cep telefonlarına ait aksesuarlar ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçlar İl Sağlık Müdürlüğü’ne, gümrük kaçağı kaçak cep telefonları ise Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili Suriyeli Z.A. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.