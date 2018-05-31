Kilis’te her evden bir kişi işe alınacak

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen kuralarda aynı haneden birden fazla kişi belirlenmiş olsa dahi yalnızca bir kişi faydalanabileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, her aileden bir kişinin işe alınacağı vurgulandı. Açıklamada, il genelinde istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında toplam 3 bin 250 kişinin de istihdam edildiği hatırlatarılarak, "Program başvuruları 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınmış olup, başvuran vatandaşlarımız arasından 21-22 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Noter Kurası Yöntemi ile katılımcılar belirlenmiştir. Kura sonucu belirlenen vatandaşlarımız, 1 Haziran 2018 itibariyle istihdam edilecek olup kamu kurum ve kuruluşlarında çevre temizliği, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarında görev alacaklardır. İlgili mevzuat çerçevesinde söz konusu TYP Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilecektir. Gerçekleştirilen kuralarda aynı haneden birden fazla kişi belirlenmiş olsa dahi yalnızca bir kişi faydalanabilecektir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları açısından başvuru yaptıkları kuruma durumlarını bildirmeleri önem arz etmektedir” denildi.