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26 Haziran 2018 18:40

Kilis’te her eve bir bisiklet kampanyası

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından, ailelerine sigara bıraktırmak sözü karşılığında her çocuğa bisiklet kampanyası genişleyerek, her eve bir bisiklet kampanyasına dönüştü.

Kilis’te her eve bir bisiklet kampanyası

26 Haziran 2018 18:40


Bisiklet dağıtımı 7 Aralık Stadyumunda gerçekleştirildi. Bisiklet dağıtımına Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan ile bisiklet alacak çocuklar ve velileri katıldı.


Bisiklet dağıtımında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Kara, hedeflerinin 15 bin çocuğa ulaşmak olduğunu ifade ederek, “Eğer bisiklete yazılımlarda hata olursa, küçük veya büyük bisiklet gelirse, değiştirebiliriz. Bir evde bir çocuk aldığı zaman diğer çocuklar problem yapıyor. Gönül istiyor ki bütün çocuklara verelim, buna imkanımız yok ama her eve bir bisiklet verip, kardeşlerin bu bisikletleri kardeşçe kullanmasını ailelerin öğretmesi gerekiyor. Bize destek veren bizim yanımızda yer alan, bize destek vermeyen, çok değerli Kilis halkına teşekkür ediyorum. Bu seçimde Kilis’in Türkiye’nin istikrarına, güçlü cumhurbaşkanına, güçlü meclise destek verdikleri için hepsine şükranlarımı sunuyorum” dedi.


AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da yaptığı konuşmada, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü meclis, güçlü Türkiye sloganı ile çıktıkları seçimlerde verdikleri destekten ötürü tüm Kilislilere teşekkür ettiğini ifade ederek, “Verdiğimiz sözler, yeni devlet hastanesi, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi ile bisiklet, daha biz mazbatamızı almadan bisiklet sözünün başlangıcını yapıyoruz. Sizden bir ricada bulunuyorum. Her eve bir bisiklet, bunu günlere aylara sari olarak dağıtacağız. Bir hafta 10 gün içerisinde derseniz bunun ulaşması mümkün değil ama birkaç ay içerisinde tüm evlere birer bisiklet vereceğiz. Bugün verdiğimiz sözlerin ilkini başlatmadan dolayı da mutluyum” dedi


AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise yaptığı konuşmada, seçim süresi içerisinde her eve bir bisiklet vereceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Maksadımız, seçime yatırım değil, geleceğe yatırımdı, çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Çünkü sağlıklı beyinler, bu ülkeyi daha ileriye taşır. Onun için söylemiştik ama kimse inanmadı. O zaman veremezdik, çünkü seçim yasakları vardı. Daha biz mazbatamızı bile almadık. Biz bu sözleri verirken, seçim yatırımı değil, geleceğimizin yatırım için söylemiştik. Polateli-Şahinbey OSB’yi, hastanemizi de inşallah bitirip memleketimizin hizmetine sunacağız. Gönül ister ki, herkese bir bisiklet vermek ama böyle bir imkanımız yok. Her eve bir bisiklet vereceğiz. Bisiklet alacak çocuklarımız, kardeşleriyle, paylaşmayı, bölüşmeyi öğreneceklerine inanıyorum” diye konuştu.


Bisiklet dağıtımından sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal çocuklar ile 7 Aralık Stadyumunda bisiklet sürdü.




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