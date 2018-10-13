Kilis'te ikamet yangını

Kilis'te, bir evin damında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, M.H. ait Mercidabık Caddesi 141 sayılı iki katlı ikametin damında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlara fark edenlerin durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının damda kullanılmayan eşyalara sıçraması sonucu olay yerine gelen Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili olarak yangının neden çıktığı araştırılıyor.