Kilis'te ikinci el motorlu taşıt alım satımında mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, 2'inci el motorlu alımı alım satımı yapan firmalara mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirildiğini söyledi.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımı ile uğraşan kişi ve şirketler galeri, showroom, servis için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu başladığını ifade ederek, “Buna göre, gerçek kişi işletmelerde işletme sahibi tüzel kişiliklerde şirket ortaklarından en az biri ve şirkette alım satım işi ile uğraşan personelin mesleki yeterlilik belgesi alması gerekmektedir.Mesleki yeterlilik belgesi alınmadığı takdirde, Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç alım satımı için yetki belgesi verilmeyecek dolayısıyla mevcut şirket ve işletmeleraraç alım satımı yapamayacaktır.Bu sebeple 2'inci el motorlu kara taşıtı alım satım yapan firmaların mesleki yeterlilik belgesi alması gerekmektedir. Bu belgeyi almak isteyen üyelerimiz Odamıza müracaat etmeleri halinde belgelendirme yapan firmalara yönlendirmesi yapımında yardım yapılacaktır” diye konuştu.