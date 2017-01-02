Kilis’te intihar

Kilis’te bir kişi girdiği bunalım sonucu kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Şehit Polis Ali Kurtoğlu Caddesi üzerindeki ikametinde Mehmet Atlıoğlu (28) girdiği bunalım sonucu kendini iple asarak intihar etti. Mehmet Atlıoğlu’nun Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştığı, evde yalnız olduğu, cesedini iş arkadaşlarının bulduğu ve durumu polise bildirdiği öğrenildi. Mehmet Atlıoğlu’nun evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin ve çocuğunun Kilis’te olmadığı öğrenildi.