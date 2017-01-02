Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 10:12

Kilis’te intihar

Kilis’te intihar

02 Ocak 2017 10:12

Kilis’te bir kişi girdiği bunalım sonucu kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Şehit Polis Ali Kurtoğlu Caddesi üzerindeki ikametinde Mehmet Atlıoğlu (28) girdiği bunalım sonucu kendini iple asarak intihar etti. Mehmet Atlıoğlu’nun Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalıştığı, evde yalnız olduğu, cesedini iş arkadaşlarının bulduğu ve durumu polise bildirdiği öğrenildi. Mehmet Atlıoğlu’nun evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin ve çocuğunun Kilis’te olmadığı öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
6
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç