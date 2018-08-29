Kilis’te istihdamı arttırma çalışmaları

Kilis’te yerel ve ulusal ölçekteki basın mensupları ile bir araya gelen Çalışma ve İş kurumu İl Müdürü Erdinç Çamlı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi üzerinde kuracağımız Artı Hizmet noktamız inşallah Kilis’in Kurutuluş tarihi olan 7 Aralık tarihine getirmeyi planladıklarını ifade ederek, “7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile yapmış olduğumuz protokol gereği Artı hizmet noktamızı Üniversite öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Burada amacımız öğrencilerimizin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğümüze gelmeden işlemlerini buradan halletmelerini sağlamak. Burada haftanın 5 günü Memur arkadaşlarımız öğrencilerimize hizmet sunacağız. Burada öğrencilerimize iş arama becerileri, işsizlik kaydı, Kurum faaliyetlerimiz, Son sınıf öğrencilerimize iş arama becerileri eğitimi vereceğiz.”

TYP’DE 4 bin 750 kişi istihdam ediyoruz

Çamlı, bu yıl Toplum Yararına Program(TYP) de Resmi kurumlarında 4 bin 750 kişiyi istihdam ettiklerini ifade ederek, “ Amacımız iş gücü piyasasında istihdamı artırmak. Projemiz uzun süre işsiz kalan vatandaşlarımızın evine ekmek götürmesini sağlamak. Yine bu proje ile emekliliğine az kalmış vatandaşlarımızın Özel sektörde iş bulma noktasında bir takım tereddütleri bulunmaktadır. Bundan dolayı TYP programları düzenlendi. İmalat ve Bilişim sektöründe mevcut istihdama ilave her bir çalışanın tüm sigorta primlerini ve vergilerini karşılıyoruz. Özel politika gerektiren gruplar işgücüne katılımlarını artırmak adına özel olarak desteklenmeye devam edilecektir. Bu kapsamda 18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engellilere teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunulacaktır. İstihdam teşviki 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanacaktır. Bu şekilde işverenlerimize önlerini görerek planlama yapabilme imkanı sunulmuştur. Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki 1 ila 3 arasında çalışanı olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan iş yerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerimizin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren bir ay İŞKUR tarafından ödenecektir” dedi

Teşvikler sürüyor

Camlı sözlerini şöyle sürdürdü, “İŞKUR tarafından uygulanmakta olan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi 2018’de Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacaktır. Diğer sektörlerde de işbaşı eğitim programlarımızı 3 ay uygulamaya devam edeceğiz. 2018 yılında işbaşı eğitim programlarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61,65 TL ödenecektir. Ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net 1.603 TL ödeme yapılacaktır. Öğrencilere 46,23 TL, işsizlik ödeneği almakta olanlara ise 30,82 TL cep harçlığı ödenecektir. Siber güvenlik, Yenilenebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18 - 29 yaş arası gençlerimizin 9 aya kadar değişen sürelerde eğitim ve günlük 75 TL (1.950 TL) cep harçlığı alması sağlanacaktır. Gençlerimizin çalışma hayatına girişlerini desteklemek için bazı tedbirler hayata geçirilecektir 18 - 25 Yaş arası gençlerimiz kayıtlı çalışmaya başladıklarında artık yetim aylıkları kesilmeyecektir.Hususi damgalı pasaport sahibi olan gençlerimizin de kayıtlı çalışmaya başladıklarında yeşil pasaportları artık iptal edilmeyecektir.Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelli ve eski hükümlülere yönelik İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteği Engelli istihdamını desteklemek amacıyla, en az %40 engelli raporuna sahip, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitim sertifikası olan engellilere yönelik İŞKUR tarafından sağlanan kendi işini kurma hibe desteği 2018 yılında 36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltilmiştir. 2018 yılında kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere ise 30 bin 442 TL’ye kadar destek sağlıyoruz” diye konuştu.